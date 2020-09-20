Виктор Лукашенко – старший сын и помощник президента Беларуси в сфере национальной безопасности, – рассказал о своем отношении к проходящим в республике протестным акциям. Он подчеркнул, что митинги его совершенно не пугают.

После автопробега, который был приурочен к 75-летию Победы, Виктор рассказал, что ничего страшного в протестах нет. Он обратил внимание журналистов на красивые вспаханные поля, на чистоту в городе, а также на то, что большинство людей занимается своими делами.

«Митинги? Ну прошли, и прошли» – заявил Виктор Лукашенко. Он отметил, что для автопробега они не сыграли никакой роли, а ехать было совершенно нестрашно.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались еще 9 августа и продолжаются сейчас. Штабы кандидатов оппозиции не признали результаты выборов и требуют повторно провести президентскую гонку, сделав ее максимально честной и прозрачной.