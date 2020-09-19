Заявки на получение «президентских» выплат на детей до 16 лет подали более 15 миллионов граждан России. Напомним, что те, кто еще не успел сделать это, имеет в запасе совсем немного времени. Ведь прием заявок будет прекращен 1 октября.

Представители ПФР в очередной раз пояснили, что право на получение пособия за июнь и июль 2020 года имеют родители тех детей, кому исполняется три года в период с 1 июля по 30 сентября. Также они рассказали, что не стоит ждать, пока выплата придет сама собой – для ее получения нужно подавать соответствующее заявление непосредственно в ПФР, в МФЦ либо на сайте Госуслуг.

Выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет выдавались российским семьям по распоряжению Владимира Путина. Изначально это было лишь разовое пособие, которое выплатили в июне. Однако из-за продления ограничительных мер из-за коронавируса выплаты продлили и на июль.