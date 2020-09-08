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В Пресненском суде столицы вынесен приговор Михаилу Ефремову. Актер был признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров, и получил 8 лет колонии общего режима.

Судья Елена Абрамова заявила, что хотя Ефремов и не признавал вину в содеянном, существуют неопровержимые доказательства того, что виновником ДТП стал именно он. Тем более, что актер был в состоянии опьянения, которое отягощает вину.

Судья также не приняла к сведению попытки адвокатов Ефремова доказать, что актер во время ДТП находился на пассажирском сиденье своего авто. Не рассматривал суд и версии о том, что Захаров умер в результате неправильного лечения или по вине кого-то из очевидцев столкновения.

Показания специалиста о том, что авария произошла по вине каких-то хакеров, а также об «энергетических сгустках», которые направляли автомобиль, также не взяты на веру судом.

В процессе оглашения приговора был принят во внимание тот факт, что на последнем заседании Ефремов все же признал свою вину.

На актера надели наручники, взяв его под стражу в зале суда. Теперь ему придется не только отсидеть 8 лет, но и выплатить старшему сыну жертвы 800 тыс. рублей. Помимо этого, у осужденного отобрали права на три года.

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