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Актёр Станислав Садальский на своём YouTube-канале высказался насчёт скандала в семье Наташи Королевой и её супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Как отметил актёр, сейчас многие артисты из попсы, а не драматические, стараясь пропиарить себя, начали рассказывать различные истории. Он отметил, что тому, что кто-то гуляет от другого, сейчас посвящаются множество программ, и очень трудно разобраться, где правда, а где лишь выдумка.

По словам Садальского, у Королевой и Тарзана такая любовь, и об измене Глушко с Шульженко они всё “брешут”. Это, как он считает, является хорошей постановкой исключительно ради пиара. К подобным трюкам артисты прибегают, когда публика начинает о них забывать. Он призвал зрителей не обращаться внимания на такие скандальные шоу и не верить всему тому, что сейчас пишут в прессе.

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