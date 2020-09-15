Артиллерийское вооружение армии США теперь может приводиться в полную боевую готовность в течение 20 секунд после выявления целей. Это очень важно, так как в борьбе с такими потенциальными противниками, как РФ или Китай потребуется действовать чрезвычайно быстро.

Все это рассказал американский генерал Майк Мюррей. Он также заметил, что в период войны с Ираком время развертывания артиллерийских установок составляло целых 10 минут. Но тогда этого было вполне достаточно. Если же возникнет конфликт с Россией или Поднебесной, этого времени будет непростительно много.

По словам генерала, в настоящий момент осуществляется разработка сценариев, по которым данные о целях будут доставляться артиллерийским комплексам с беспилотных аппаратов, с самых различных спутников, включая и те, которые не принадлежат военному ведомству США. Для обработки этой информации будет использоваться искусственный интеллект, который не только идентифицирует цель, но и самостоятельно определит оптимальное оружие для ее уничтожения.

Мюррей заявил, что сейчас предполагается уничтожение целей из такого оружия, как самоходные гаубицы MQ-1C Grey Eagle и M-109, а также с различных наземных платформ.