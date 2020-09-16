В Соединенных Штатах был дан старт испытаниям летательного аппарата, построенного «таким способом, который ранее никогда не использовался». Он представляет собой истребитель бомбардировщик, относящийся к совершенно новому поколению авиационной техники.

О начале испытаний рассказал заместитель министра ВВС Уилл Ропер, который занимается вопросами логистики, технологий и закупок. Он отметил, что демонстрационная модель уже совершила свой первый вылет и сразу же сумела побить несколько давних рекордов.

Информация о технических характеристиках нового самолета пока держится под завесой тайны. Известно лишь, что истребитель-бомбардировщик станет первым в целой группе техники, в которую войдут еще и БПЛА, легкие истребители, а также аппараты, способные вести боевые действия в космическом пространстве.

Замминистра также не захотел отвечать на вопросы о том, будет ли истребитель-бомбардировщик беспилотным, и умолчал о компании, занимающейся производством этого самолета.