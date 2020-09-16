читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Соединенных Штатах был дан старт испытаниям летательного аппарата, построенного «таким способом, который ранее никогда не использовался». Он представляет собой истребитель бомбардировщик, относящийся к совершенно новому поколению авиационной техники.

О начале испытаний рассказал заместитель министра ВВС Уилл Ропер, который занимается вопросами логистики, технологий и закупок. Он отметил, что демонстрационная модель уже совершила свой первый вылет и сразу же сумела побить несколько давних рекордов.

Информация о технических характеристиках нового самолета пока держится под завесой тайны. Известно лишь, что истребитель-бомбардировщик станет первым в целой группе техники, в которую войдут еще и БПЛА, легкие истребители, а также аппараты, способные вести боевые действия в космическом пространстве.

Замминистра также не захотел отвечать на вопросы о том, будет ли истребитель-бомбардировщик беспилотным, и умолчал о компании, занимающейся производством этого самолета.

Вам может понравиться

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

Новая ракета Брамос, которая разрабатывается одноименной российско-индийской компанией, будет эффективно бороться с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

В сети появились рендерные изображения графического адаптера Radeon RX 6000. Их официально… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Разработан лазерный противотуманный радар для автомобилей

Ученые Стэнфордского университета, радеющие за безопасность дорожного движения, создали лазерный радар, способный… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 16 сентября – ясно, до 25 °C |