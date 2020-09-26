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К компании Epic Games, которая после удаления игры Fortnite из AppStore в середине августа объявила войну монополии Apple, присоединилось еще 12 разработчиков мобильных приложений. В их числе – достаточно известные Spotify и Sky Demon, создатель Tinder Match Group и другие.

Вновь созданная коалиция намерена бороться за отмену комиссий, которые составляют 30 процентов от любой транзакции в приложениях. Также в числе проблем ее представители называют монополию на распространение ПО и продвижение на рынок собственных интернет-сервисов за счет возможности с легкостью устранять конкурентов с подобными сервисами и приложениями.

Spotify судится с Apple еще с прошлого года. Компания подала жалобу о нарушениях антимонопольного законодательства, которая сейчас рассматривается Европейской комиссией. Суть дела кроется в том, что «яблочники» используют свое положение, чтобы продвигать сервис Apple Music, отодвинув в сторону остальных разработчиков подобных сервисов.

Как известно, Apple получает лишь на комиссионных выплатах не менее 15 миллиардов долларов ежегодно.

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