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Специалисты Технологического института Джорджия разработали слуховой аппарат, который будет более доступен по цене по сравнению с другими моделями.

Как сообщается, общая стоимость компонентов этого устройства составляет около одного доллара. При этом корпус слухового аппарат создан с использованием 3D-печати. Для регулирования частот используются электронные фильтры вместо сигнальных процессоров, отличающихся высокой стоимостью. Источником питания является пальчиковая батарейка. Программное обеспечение же доступно в виде открытого исходного кода.

Руководил созданием устройства Саад Бхамла, являющийся доцентом Технологического института Джорджии. По его словам, собрать такой слуховой аппарат может любой желающий.

В будущем планирует создание более продвинутой версии, отличающейся повышенной надёжностью и большей компактностью. Стоить она будет уже немногим дороже – около семи долларов.

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