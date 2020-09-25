Представители управления МЧС по Крыму сообщили об эвакуации лодки с четырьмя людьми, которая находилась под Крымским мостом.

Согласно их словам, примерно в три часа дня было получено сообщение, в котором говорилось, что рядом с одной из опор мостовой конструкции, неподалеку от арки, застряла гражданская лодка с людьми. Им требовалась помощь.

Вскоре к пострадавшим был отправлен спасательный катер, который добрался до них в течение 60 минут. Доплыв до лодки, спасатели взяли ее на буксир и доставили до причала мыса Змеиный. Потерпевшим не понадобилась медицинская помощь. Спасатели отметили, что за минувшие 24 часа их дважды привлекали для оказания помощи местным жителям.