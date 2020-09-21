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Каждая третья суббота сентября в киношном мире является Днем Бэтмена. О котором знают как создатели фильмов о супергерое, так и его поклонники. Создатели картины «Лига справедливости», являющейся перезапуском оригинальной ленты, в честь этой даты разместили в сети кадр из нового фильма.

Лицо супергероя на фото скрыто под традиционной маской, но зато все заинтересованные могут без труда разглядеть мощный торс Темного рыцаря. Также взорам зрителей предстает обмундирование, которое Бэтмен регулярно использует для совершения подвигов и сражений с многочисленными злодеями.

На фильм «Лига справедливости» после его выхода на экраны обрушилась волна критики поклонников Темного рыцаря. Чтобы исправить ситуацию, режиссер Зак Снайдер, который ушел со съемок оригинала, анонсировал перезапуск картины. Он пообещал, что новые сцены, которые появятся в ленте, изменят мнение фанатов о ней.

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