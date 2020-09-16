Адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила о здоровье Бориса Моисеева.

Как сообщается, почти десять лет назад, зимой 2010 года исполнитель перенёс инсульт. Выписан из больницы он был лишь в феврале 2011 года. Из-за инсульта у него появились проблемы с речью, и работать как раньше он больше не мог.

Пухова рассказала, что сейчас Моисеев находится в весьма тяжёлом состоянии и буквально прикован к кровати. Вероятности на улучшение его здоровья практически нет.

Кроме того, после того, как Моисеев перестал давать концерты, у исполнителя начались финансовые трудности. Имеющиеся у него деньги он истратил на лечение, и сейчас живёт на одну пенсию, которая не особо велика. Её хватает только на самое необходимое.

Помощи же у Моисеева со стороны нет. Тамара выразила удивление в связи с тем, что никто из звёздных друзей Бориса не помогает ему финансово, ведь ему не требуется много средств. Также ему сейчас очень необходимы внимание и поддержка.