Специалисты подмосковного Госадмтехнадзора представили список наиболее благоустроенных и чистых населенных пунктов Московской области.

Соответствующая информация была размещена на интернет-портале правительства Подмосковья. Рейтинг составлялся на базе удовлетворенности людей состоянием объектов благоустройства. Соответствующая информация собиралась из заявлений, поступивших на сайт «Добродел». Она была также получена в рамках работы сотрудников ведомства.

В результате на 1-м месте оказалось сразу несколько городов: Котельники, Королев, Реутов и Звездный городок. Его жители практически полностью удовлетворены уровнем содержания игровых и спортивных зон, а также скосом травы, уборкой газонов и прочими видами деятельности, контролируемыми Госадмтехнадзором.