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В информагентстве Sohu из КНР сообщили, что новые боевые судна проекта 22160 впоследствии способны стать одним из основных «козырей» российских ВМС.

Основной особенностью данных кораблей, по словам китайских экспертов, является их незаметность. При этом они могут осуществлять пуск противокорабельных ракет «Калибр». Несмотря на малое водоизмещение, составляющее лишь 1800 тонн, эти военные судна обладают средствами противовоздушной обороны ближнего радиуса и крупным орудием.

Изначально РФ планировала построить только 4 патрульных корабля, но затем было решено создать сразу 12 штук. В Китае впечатлены тем, что, находясь под действием западных санкций, России все еще удается разрабатывать уникальное и высокотехнологичное вооружение.

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