читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные обозреватели из Китая высказали в издании Sohu свое мнение о российской огнеметной системе ТОС-2. По мнению экспертов, это вооружение спровоцирует бессонницу у представителей американских вооруженных сил.

Обозреватели также вспомнили эпизоды из учений «Кавказ-2020», на которых ТОС-2 продемонстрировала высокую эффективность и буквально смела с лица земли бронетехнику условного врага.

Китайские эксперты написали, что эта огнеметная система является преемницей ТОС-1 «Солнцепек», которая отлично проявила себя в тяжелых боях на территории Сирии. Система была настолько хороша, что Минобороны получили несколько заказов на нее от военного ведомства Ирака.

ТОС-2, по словам обозревателей – это еще более мощная система. Одним из ее преимуществ является использование в качестве базы автомобилей «Урал», проходимость и мощность которых известна во всем мире.

Вам может понравиться

Зарезавшая сожителя липчанка предстала перед судом

Жительницу Липецка городской суд приговорил к восьми годам тюрьмы за убийство своего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Украина лишила Россию двух военных кораблей «Каракурт»

Российские СМИ написали о том, что ракетные корабли «Каракурт», находящиеся на верфях,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пьяный житель Хакасии изнасиловал девочку

В управлении СКР по Республике Хакасия сообщили о том, что сорокалетний житель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 29 сентября – переменная облачность, до 23 °C |