Военные обозреватели из Китая высказали в издании Sohu свое мнение о российской огнеметной системе ТОС-2. По мнению экспертов, это вооружение спровоцирует бессонницу у представителей американских вооруженных сил.

Обозреватели также вспомнили эпизоды из учений «Кавказ-2020», на которых ТОС-2 продемонстрировала высокую эффективность и буквально смела с лица земли бронетехнику условного врага.

Китайские эксперты написали, что эта огнеметная система является преемницей ТОС-1 «Солнцепек», которая отлично проявила себя в тяжелых боях на территории Сирии. Система была настолько хороша, что Минобороны получили несколько заказов на нее от военного ведомства Ирака.

ТОС-2, по словам обозревателей – это еще более мощная система. Одним из ее преимуществ является использование в качестве базы автомобилей «Урал», проходимость и мощность которых известна во всем мире.