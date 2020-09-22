Наталья Поклонская приняла участие в съёмках для YouTube-шоу Ксении Собчак.

Поклонская, как отмечается, настояла на том, чтобы встреча происходила в Крыму. Для Собчак это неудобная ситуация, так как ранее она сообщала, что Россия должна вернуть Крым Украине, и присоединением полуострова нарушила международные договоренности.

В Крым, как Собчак заявляла, она поедет только с разрешения Украины, а потому сейчас боится, что ей могут закрыть въезд на Украину. Поэтому перед началом интервью Ксения уточнила, что встречается с Поклонской как журналист, и приехала только на день для интервью.

Сама встреча была организована в ресторане крымских татар, 24 августа. В этот день отмечается День независимости Украины, но, по словам Поклонской, которая и выбирала дату, это случайное совпадение.