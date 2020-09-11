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5 сентября на Сардинии трагически погибла хорошо известная в определенных кругах своими эротическими снимками фотомодель из Татарстана Галина Федорова. Девушку долго искали в море, но когда нашли, то помогать ей было уже поздно.

В тот злополучный день Галина отправилась на прогулку по морю вместе с фотографом Евгением, который и пригласил ее на съемки. Известно, что они решили искупаться, бросив якорь в 1500 метрах от берега. Но когда пара окунулась в воду, лодку внезапно отнесло от них на большое расстояние.

Фотограф сумел продержаться полчаса, после чего его вытащили из воды местные спасатели. А вот Галину спасти им не удалось, несмотря на то, что на помощь ей прилетел медицинский вертолет.

Итальянская полиция уверена, что девушка утонула и именно это стало причиной смерти. Однако в лодке была обнаружена бутылка из-под шампанского, которая проверяется на наличие каких-либо отравляющих веществ. Евгений пока находится в отеле, но с него взяли подписку о невыезде, подозревая в непредумышленном убийстве.

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