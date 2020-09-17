У Рекса Тиллерсона, бывшего руководителя Госдепа, пошли мурашки по всему телу, во время разговора с Владимиром Путиным, российским лидером, о ядерном статусе РФ.

Данную информацию раскрыл Боб Вудворд, журналист из США, в своем недавнем произведении под названием «Ярость». Согласно его словам, экс-глава Госдепартамента однажды оказался на одной яхте с президентом России. Путин в рамках беседы с ним заявил, что американцы не победили в холодной войне, так как «мы никогда не вели ее». Он добавил, что «мы могли это сделать, но не стали».

Автор книги отметил, что после этого Тиллерсон «покрылся мурашками». В СМИ напоминают, что «Ярость» появилась в магазинах 15 сентября. Она посвящена разногласиям, возникшим в Белом доме после избрания Дональда Трампа президентом США.