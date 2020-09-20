Первые серьёзные похолодания в Москве, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются в первой декаде октября.

Как заявляет Марина Макарова, специалист Гидрометцентра, до завершения сентября в столице не будет серьёзных похолоданий. Выше восьми градусов выше нуля снижения температуры воздуха не ожидается. Однако уже с начала следующего месяца ожидаются дожди и похолодание. В целом, осень должна быть достаточно тёплой.

Зима же, согласно прогнозу на настоящее время, будет мягкая и тёплая, однако точнее характеристику дать пока что нельзя. Более точные прогнозы на зиму следует ждать не раньше третьей декады октября.

Кроме того, в Москве с 22 сентября, и до конца недели, ожидается “бабье лето” – температура воздуха прогреется до 23 градусов Цельсия.