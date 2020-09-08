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В парламенте Башкортостана на следующем пленарном заседании будет рассмотрен вопрос о введении штрафных санкций за нарушение правил поведения на кладбищах и порядка похорон.

Согласно новому законодательному проекту, в Башкирии могут начать штрафовать людей, нарушивших порядок погребения усопшего, установки надгробных плит и ограждений, а также условий содержания могил. Величина штрафа будет варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам придется заплатить от 5 до 20 тысяч рублей.

Если закон примут, то в регионе также будут штрафовать в случае «неподобающего поведения» на кладбищах и нарушения правил их посещения. Сумма штрафа может составить 300-1500 рублей. Данный законопроект был разработан в связи с появлением множества жалоб от людей.

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