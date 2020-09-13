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Сергей Синицын, который ведет одну из программ на российском ТВ, работает шеф-поваром в одном российском ресторане, а также часто дает рекомендации по правильному питанию, рассказал об особенностях использования лаврового листа. Он посоветовал класть эту специю в супы и прочие горячие блюда всего на 5-10 минут.

По словам Синицына, лавровый лист является очень сильной специей, способной сделать вкус блюда более насыщенным либо, напротив, испортить его. К примеру, если оставить листик, не вытащив его через 5-10 минут, то он придаст еде неприятную горечь.

Кроме того, эксперт порекомендовал обязательно класть лавровый лист в соленья и консервацию. Он не только придает вкус, но и позволяет обеспечить длительное хранение заготовок, так как является природным антисептиком.

Синицын также посоветовал покупать только зеленые листья с глянцевой поверхностью. После покупки их необходимо замораживать в герметичном пакете, чтобы максимально сохранить эфирные масла.

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