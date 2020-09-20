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Представительница Страны Восходящего Солнца Канэ Танака, являющаяся наиболее пожилой жительницей Земли, стала обладательницей нового рекорда долгожительства у себя на родине. 19 сентября ей исполнилось 117 лет и 261 день. Тем самым она на 1 день превзошла предыдущее достижение, которое принадлежало Наби Тадзиме, умершей в 2019-м.

В настоящий момент Канэ Танака находится в заведении для престарелых. Женщина появилась на свет в японском городе Фукока 3 января 1903 года.

Японские жители уверенно занимают лидирующие позиции среди рекордсменов по долгожительству. В настоящий момент в Японии проживает более 80 тысяч людей, которым исполнилось 100 и более лет. Подавляющее большинство составляют женщины – 88 процентов.

Рекорд Японии среди мужчин установил житель префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ. Он скончался в феврале текущего года в возрасте 112 лет.

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