В ближайшем будущем некоторые категории семей в РФ смогут получить из бюджета страны еще 50 000 рублей.

Речь идет о семьях, обладающих правом на получение материнского капитала. Пособия полагаются тем родителям, у которых 2-й ребенок родился до конца 2016 года. Они также будут выплачены семействам, в которых один из детей появился на свет в период с 2017-го по 2020-й год. Учитываются также усыновленные дети.

По словам журналистов, немалому числу семьей все еще не удалось воспользоваться материнским капиталом. Сейчас у них появилась возможность взять часть этих денег. Данная программа действует в Подмосковье. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в МФЦ.