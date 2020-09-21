Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что РФ готова продлить договор о контроле за ядерным вооружением. Он пояснил, что этот документ, во-первых, позволяет получить гарантию безопасности, а во-вторых, дает возможность обеспечить стратегическую стабильность во всем мире.

Рябков заметил, что каким-бы ни было решение о договоре, Россия подойдет к нему в полной готовности. Она уже успела создать оптимальные условия для обеспечения стабильности и безопасности, поэтому от решения Запада практически ничего не зависит.

Напомним, что заявление Рябкова стало ответом на сообщение представителя США Маршалла Биллингсли о готовности Соединенных Штатов заключить меморандум, в котором будут оговорены все условия продления договора СНВ. Американский представитель также сказал, что если предлагаемые сейчас условия России не подойдут, то после выборов нового президента они могут измениться. Причем далеко не в лучшую для РФ сторону.