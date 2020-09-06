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В информагентстве Military Watch из США заявили, что истребитель Су-30 является одним из наиболее перспективных в своей категории.

Согласно словам авторов материала, данный боевой самолет был принят на вооружение около 24 лет назад и представлял собой развитие идей, заложенных еще в Су-27. К примеру, он получил от него планер, но при этом на нем установлены более мощные ускорители. Специалисты смогли также снизить его вес, а также повысить незаметность и универсальность – он может эффективно устранять как воздушные, так и наземные или морские объекты.

При всем при этом Су-30 стоит дешевле своих американских аналогов, поэтому пользуется большой популярностью у других стран. В РФ собираются в скором времени модернизировать эти истребители, снабдив их двигателями АЛ-41 и гиперзвуковыми ракетами. Эксперты уверены, что их продолжат выпускать еще как минимум 10 лет.

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