Внезапная атака войск США на позиции сирийцев, которая осуществлялась из восточной части акватории Средиземного моря, захлебнулась. Подавляющее большинство крылатых ракет, выпущенных американскими кораблями, были перехвачены. Информация об этом появилась сразу в нескольких изданиях как на Западе, так и в России.

Известно, что российскими военнослужащими было захвачено больше 20 боеприпасов. Точное их число не уточняется. Зато сообщается, что одну из главных ролей в этом представлении сыграла станция радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

Воздействие этого мощного оборудования позволило уничтожить примерно 40 ракет «Томагавк». Часть их них перенесли падение на землю без существенных повреждений. Поэтому сейчас они уже находятся в РФ, где на ними работают эксперты.

Журналисты уверены, что имея в своем распоряжении образцы наиболее популярных видов американских боеприпасов, российские специалисты сумеют модернизировать свои средства ПВО таким образом, что они будут без труда перехватывать «Томагавки». Также предполагается, что РФ использует результаты изучения ракет для создания нового эффективного оружия.