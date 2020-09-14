В Сирии была основана новая российская база, которая находится в тылу у сил США. Это, как отмечается, было доказано при помощи спутниковой съёмки.

Военные США 3 ноября 2019 года ушли с базы, которая расположена в провинции Алеппо под городом Кобани. В настоящее время здесь обживаются военнослужащие России – здесь размещены подразделения военной полиции и ВКС. Согласно снимкам со спутника, на базе находятся вертолёты Ми-8 и Ми-35. В дальнейшем на базе планируется развернуть средства ПВО.

Также отмечается, что влияние военных США в Сирии заметно уменьшилось. Так, год назад, в октябре, Америка контролировала около трети Сирии. Сейчас же они контролируют лишь территории Западного Курдистана и базу Эт-Танф.