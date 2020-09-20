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В социальной сети Twitter появилось сообщение об участии самолетов ВКС РФ в новой боевой операции на территории Сирии. Утверждается, что они вновь наносят мощные удары по базам террористов в провинции Идлиб.

Так, в Аршани аль-Фаукани силами самолетов Су-34 и Су-24 были уничтожены склады вооружения, а также ряд хорошо укрепленных объектов. Авторы публикации также отметили, что в этой операции поддержку боевым машинам оказывал и Су-35.

В социальной сети упоминается о семи бомбардировщиках. В ходе боевых вылетов они нанесли 30 сильных ударов, которые позволили нанести террористам серьезный урон. Известно о поврежденной или полностью уничтоженной военной технике, а также о разгроме складов, на которых хранились компоненты современного вооружения, находившегося в распоряжении террористических сил.

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