В окаменелостях древнего метеорита Оргей российским ученым удалось найти микроорганизмы, которые появились на свет еще до формирования нашей планеты. Об этом рассказал Алексей Розанов, который возглавляет астробиологический сектор института ядерных исследований.

Он сообщил, что фотографии этих микроорганизмов будут в скором времени представлены широкой публике. Они станут первым реальным доказательством существования внеземной жизни.

Розанов пояснил, что в упавшем на Землю в 1984 году метеорите практически сразу после падения обнаружили органику. Однако в те времена сообщение об это сочли недобросовестным подходом исследователей, а дальнейшие эксперименты с небесным телом прекратили.

В 2015 году исследования были возобновлены, а ученые из России сделали снимки с использованием мощного электронного микроскопа. Розанов уверен, что теперь оспорить внеземное происхождение микроорганизмов будет практически невозможно. В то же время он заявил, что ожесточенные споры все-таки будут продолжаться.