Отдохнувшие на отечественных курортах российские туристы сообщили о ситуациях, ставшими для них самым плохими на отдыхе.

Так, сервис Tvil.ru провёл опрос, в котором выяснил, что больше всего раздражает российских туристов. Более трети опрошенных, 37,5% заявили, что им не нравится чрезмерно, по их мнению, дорогой сервис, при этом отметив его высокое, зачастую, качество.

28,4% туристам испортили отдых часто встречающиеся на дорогах пробки, а 23,3% недовольны предоставляемым им качеством жилья – весьма часто в качестве жилого помещения им сдают “гаражи и сараи”.

Также некоторые раскритиковали дешевую туалетную бумагу в отелях – ею недовольны 7,9%. А ещё 2,8% пожаловались на маленькие и тонкие салфетки в столовых.