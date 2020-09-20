Стратегические сверхзвуковые воздушные суда ВКС РФ Ту-160 побили свой собственный, установленный 10 лет назад, рекорд. Они продемонстрировали, что способны оставаться в воздухе более 25 часов, а также преодолевать огромные расстояния.

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, возглавляющий российскую дальнюю авиацию, сообщил, что расстояние, которое преодолели самолеты, достигло 20 тысяч км. По его словам, никто в мире пока не сумел так долго продержаться в воздухе.

Пресс-служба ВКС уточнила маршрут рекордного перелета. Он начался и завершился на аэродроме Энгельс. После взлета бомбардировщики пролетели над морскими просторами Тихого и Северного Ледовитого океанов, не нарушая границ находящихся вдоль побережья государств.

Представители военного ведомства рассказали, что дозаправка Ту-160 производилась непосредственно в воздухе. Самолету потребовалось трижды заправляться, чтобы установить очередной мировой рекорд.