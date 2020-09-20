читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стратегические сверхзвуковые воздушные суда ВКС РФ Ту-160 побили свой собственный, установленный 10 лет назад, рекорд. Они продемонстрировали, что способны оставаться в воздухе более 25 часов, а также преодолевать огромные расстояния.

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, возглавляющий российскую дальнюю авиацию, сообщил, что расстояние, которое преодолели самолеты, достигло 20 тысяч км. По его словам, никто в мире пока не сумел так долго продержаться в воздухе.

Пресс-служба ВКС уточнила маршрут рекордного перелета. Он начался и завершился на аэродроме Энгельс. После взлета бомбардировщики пролетели над морскими просторами Тихого и Северного Ледовитого океанов, не нарушая границ находящихся вдоль побережья государств.

Представители военного ведомства рассказали, что дозаправка Ту-160 производилась непосредственно в воздухе. Самолету потребовалось трижды заправляться, чтобы установить очередной мировой рекорд.

Вам может понравиться

Мозг человека запоминает новое слово всего за два часа

Мыслительному органу человека достаточно всего 1-2 часов, чтобы усвоить совершенно новое для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Выборге неизвестный сжег машину главного таможенного инспектора

На ул. Гагарина в городе Выборге минувшей ночью сгорел автомобиль Skoda. Правоохранительным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Под Волгоградом мужчина пытался убить жену на глазах у 8-летней дочери

В поселке Кузьмичи, расположенном в Волгоградской области, местный житель попытался убить свою… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 сентября – ясно, до 13 °C | город Мытищи: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 20 сентября – ясно, до 19 °C | Подольск: погода, 20 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 20 сентября – ясно, до 21 °C |