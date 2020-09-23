В Сирии поддерживающий американскую колонну с воздуха вертолет «Апач» ни с того, ни с сего потерял управление. Машина попала в жуткую «болтанку» и чуть было не упала. Пилотам, которые приложили титанические усилия, все же удалось совершить посадку, однако можно предположить, что после такого полета у них прибавилось седых волос.

Американцы, которые наблюдали за полетом, уверены, что Россия применила невиданную ранее технологию радиоэлектронной борьбы. Можно предположить, что они недалеки от истины.

Именно в том районе, где чуть было не упал «Апач», еще с лета осуществляется развертывание российских систем РЭБ. Помимо уже известных комплексов «Красуха-4» здесь используются и другие системы, информация о которых пока находится под грифом «Секретно». Все дело в том, что в непосредственной близости от населенного пункта Эль-Камышлы в ближайшее время появится военная база РФ. Именно поэтому предпринимаются все возможные меры для ее защиты с воздуха.

Сообщается, что перед вертолетом была поставлена задача заблокировать патруль российских войск. Однако из-за вмешательства комплексов РЭБ эта миссия полностью провалилась. Представители США предпочитают не говорить об этом, так как у них отсутствуют доказательства.