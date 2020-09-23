читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сирии поддерживающий американскую колонну с воздуха вертолет «Апач» ни с того, ни с сего потерял управление. Машина попала в жуткую «болтанку» и чуть было не упала. Пилотам, которые приложили титанические усилия, все же удалось совершить посадку, однако можно предположить, что после такого полета у них прибавилось седых волос.

Американцы, которые наблюдали за полетом, уверены, что Россия применила невиданную ранее технологию радиоэлектронной борьбы. Можно предположить, что они недалеки от истины.

Именно в том районе, где чуть было не упал «Апач», еще с лета осуществляется развертывание российских систем РЭБ. Помимо уже известных комплексов «Красуха-4» здесь используются и другие системы, информация о которых пока находится под грифом «Секретно». Все дело в том, что в непосредственной близости от населенного пункта Эль-Камышлы в ближайшее время появится военная база РФ. Именно поэтому предпринимаются все возможные меры для ее защиты с воздуха.

Сообщается, что перед вертолетом была поставлена задача заблокировать патруль российских войск. Однако из-за вмешательства комплексов РЭБ эта миссия полностью провалилась. Представители США предпочитают не говорить об этом, так как у них отсутствуют доказательства.

Вам может понравиться

Создатели фильма «Лига справедливости» опубликовали новый кадр

Каждая третья суббота сентября в киношном мире является Днем Бэтмена. О котором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Айза Анохина снялась обнаженной на Мальдивах

Айза Анохина, ведущая и певица из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» новое… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На фиолетовой ветке метро прервали движение из-за пассажира на путях

Представители московского метрополитена рассказали о том, что сегодня, 21 сентября, в дневные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 13 °C | Королев: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 23 сентября – ясно, до 24 °C |