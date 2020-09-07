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Россиянка, которая отдохнула этим летом на Крымском полуострове, рассказала о том, как местные жители обманывают доверчивых туристов. В собственном блоге она описала распространенные схемы обмана, чтобы читатели знали, с чем им придется столкнуться.

Самая популярная из этих схем уже неоднократно упоминалась в СМИ. Она называется подменой жилья. Все дело в том, что местные жители публикуют на специализированных сайтах объявления об аренде квартир, представляя недостоверные данные о них. В результате турист, забронировавший квартиру или даже виллу прямо на пляже и с видом на море, попадает в небольшой сарай чуть ли не без окон и дверей. При этом уличить владельца в обмане практически невозможно, так как переселение в другое жилье он объяснит тем, что в показанной на фото квартире идет ремонт либо отсутствует электричество.

В ресторанах действуют схемы, направленные на обман больших компаний. Если такие посетители заказывают большое количество блюд, то в счет совершенно случайно дописываются десерты либо спиртные напитки, а одна порция превращается в две. В случае раскрытия обмана официант просто просит прощения за случайную ошибку и пересчитывает чек.

Туристка сталкивалась и с другими схемами, которые успешно практикуют местные жители. К примеру, вместо вина туристам продают спирт, подкрашенный сиропом, а таксисты внезапно увеличивают оговоренную цену уже во время поездки.

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