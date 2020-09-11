Отдыхавшая в Сочи российская туристка побывала в Абхазии и рассказала о своих впечатлениях на портале “Рамблер. Путешествия”.

На переход границы у неё ушло всего полчаса, однако это время было крайне некомфортным. Туристка отметила, что люди идут в “отстойник”, где нет ни скамеек, ни туалета, ни кондиционера, при том что на улице температура воздуха около 35 градусов, под железной крышей и вовсе около 50.

Также туристка заметила, что в Абхазии ездить на автомобиле, у которого российские номера, весьма небезопасно – их постоянно останавливают и пытаются развести на деньги, в особенности в тёмное время суток. Эту ситуацию женщина назвала “позорищем”. Сами дороги тоже ужасные – с провалами, словно после бомбёжки.

На улицах, по словам россиянки, лежит мусор, и никто ни за чем не ухаживает, повсюду руины, грязь и бедность. Также она заявила, что канализацию сливают в море.