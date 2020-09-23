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Российская туристка рассказала о своём впечатлении от отдыха в Краснодарском крае на платформе “Яндекс. Дзен”.

По словам туристки, на море в России она съездила в первый раз, и получила она на отдыхе весьма неоднозначные впечатления. Среди недостатков она отметила пляжи, на которых очень много туристов. Для того, чтобы побыть в спокойствии, ей приходилось уходить подальше. Кроме того, из-за камней купаться пришлось в специальной обуви.

Она раскритиковала платные туалеты на пляжах, из-за чего туристы, чтобы воспользоваться удобствами бесплатно, предпочитали идти в кафе. По этой причине эти заведения также всегда были полны народу.

Однако основным минусом стала ротавирусная инфекция, которой болеют множество туристов из-за низкого качества воды в море. Скорая помощь же приезжает из Геленджика, а потом всех туда везёт.

Впрочем, нашла туристка и плюсы – отсутствие проблем с жильём на любой вкус и кошелёк, большое количество кафе, а также красивую набережную. Но всё же она заявила, что больше в Краснодарский край на отдых не поедет.

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