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Специалисты Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах проверили эффективность голландской диеты для избавления жира в области живота.

Как сообщается, эта диета весьма проста – необходимо ограничить себя в употреблении продуктов животного происхождения, жирной рыбы, практически отказаться от красного и обработанного мяса, и есть преимущественно растительную пищу. Рекомендует ежедневно съедать примерно 400 грамм овощей и фруктов, а также как минимум 90 грамм чёрного хлеба, или иных цельнозерновых продуктов.

Для приготовления еды предпочтительнее использовать растительное масло, и не применять сливочное масло или маргарин.

Также специалисты советуют пить чай вместо кофе, по три чашки в сутки. Молочную продукцию можно употреблять без ограничений. А вот соли можно не более шести грамм в день. Также нельзя злоупотреблять алкоголем.

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