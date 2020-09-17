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Турагенты рассказали, как российским туристам можно попасть на отдых на популярные курорты Греции в условиях ограничений из-за коронавируса.

Так, сообщается, что туристы могут попасть в Грецию на стыковочных рейсах, к примеру, в Афины можно попасть из Москвы через три города: Женеву, Каир или Лондон. Однако следует учитывать, что Греция принимает в неделю лишь 500 туристов из России. Это ограничение пока что действует до 21 сентября.

Как заявила гендиректор “Бизнес Океан” Инесса Саух, для поездки в Грецию необходимо, желание, туристическая виза, тест ПЦР и купальник. Также не позднее, чем за 24 часа до вылета, указать всю подробную информацию о предстоящее поездке в специальной форме. После этого туристу придёт QR-код, без которого его просто не пустят на рейс.

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