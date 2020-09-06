Греция уже с понедельника готова принимать отдыхающих из России. Однако специалисты уверены, что у россиян пока не получится попасть в эту страну. Никос Канулас, возглавляющий одну из туристических компаний, заявил, что РФ в настоящий момент не принимала каких-либо решений по возобновлению авиасообщения с Грецией.

Напомним, что ранее греческая сторона заявила о готовности принимать не более 500 туристов из России, которые могут прилетать либо в столицу государства, либо в аэропорты Ираклиона или Салоник. В то же время Канулас утверждает, что разрешение распространяется лишь на россиян, имеющих вид на жительство в Греции, либо специальную визу категории D.

По словам эксперта, несмотря на снятие большинства ограничительных мер, пока ни Россия, ни Греция не готовы к возобновлению туристического сотрудничества. Также не готовы и авиакомпании, для которых снятие запретов на полеты в Грецию стало неожиданностью.