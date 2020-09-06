Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.

Согласно словам военного обозревателя, если Североатлантический альянс решит ударить по Белоруссии, то Россия атакует не только движущиеся на Минск танки, но и центры принятия решений. Основной из них находится в Брюсселе. Баранец также отметил, что от зданий Вильнюса, Риги и Варшавы останется лишь горстка щебня.

Эксперт уверен, что войска Белоруссии готовы оборонять свою страну от захватчиков. Ранее Александр Лукашенко, лидер страны, объявил повышенную боеготовность и сосредоточил военные подразделения на границе.