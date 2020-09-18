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Дебаты ООН по белорусской теме, созванные в срочном порядке, являются грубым нарушением организацией собственных правил. Все дело в том, что согласно существующему формату, в таких срочных дебатах не должны принимать участие представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Об этом сперва заявили Россия и Китай. Затем к ним присоединились «виновница торжества» Беларусь, а также Венесуэла. Они потребовали прекратить мероприятие из-за нарушения формата.

Напомним, что в пятницу на дебатах сперва выступила замглавы УВКПЧ Нада аль-Нашиф, которая ознакомила присутствующих с заявлением по поводу Беларуси. Затем участники дебатов заслушали Анаиса Марана, являющегося спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Белоруссии.

Представители четырех упомянутых выше государств потребовали немедленного прекращения дебатов. Кроме того, представитель Беларуси выразил протест в связи с обращением Светланы Тихановской, которое транслировалось по видеосвязи.

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