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Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с отдыха со своим новым возлюбленным.

Как сообщается, Дакота и Федор Белогай отправились отдыхать в Турцию. Дочь Риты при этом осталась в Москве вместе с бабушкой и няней. Отмечается, что девочку планировалось оставить вместе с её отцом, Владом Соколовским, на неделю, однако позже Рита передумала.

Как заявила Дакота, их ждёт три дня без концертных программ, ребёнка, телефонных звонков и переговоров. Это, как она радостно сообщила, просто рай. Также певица отметила, что они поедают на пляже сочный арбуз и уже готовы заняться виндсерфингом.

Однако заявление Дакоты о том, что она счастлива без ребёнка, возмутило некоторых её подписчиков. Они сообщили, что Мия в будущем вряд ли оценит такое отношение к себе.

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