Режиссёр Александр Молочников извинился перед посетителями фестиваля “Кинотавр” за то, что мог заразить их коронавирусом.

Как сообщается, в начале недели режиссёр представил на фестивале свою работу “Скажи ей”. Он прошелся по красной дорожке и контактировал со многими известными людьми на фестивале.

Недомогание Молочников ощутил в первый же день фестиваля, и вызвал врача. Медик сообщил, что у него, скорее всего переутомление, и потому мер предосторожности Александр соблюдать не стал и отправился на фестиваль. Однако 16 сентября ему пришёл положительный результат теста на коронавирус.

Режиссёр принёс извинения всем, с кем успел пообщаться. Кроме того, из-за его диагноза переносится премьера спектакля “Бульба. Пир”, которая должна была пройти 18 сентября в московском театре на Малой Бронной. Также коронавирус был выявлен и у задействованных в спектакле актёров.