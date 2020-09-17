читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Режиссёр Александр Молочников извинился перед посетителями фестиваля “Кинотавр” за то, что мог заразить их коронавирусом.

Как сообщается, в начале недели режиссёр представил на фестивале свою работу “Скажи ей”. Он прошелся по красной дорожке и контактировал со многими известными людьми на фестивале.

Недомогание Молочников ощутил в первый же день фестиваля, и вызвал врача. Медик сообщил, что у него, скорее всего переутомление, и потому мер предосторожности Александр соблюдать не стал и отправился на фестиваль. Однако 16 сентября ему пришёл положительный результат теста на коронавирус.

Режиссёр принёс извинения всем, с кем успел пообщаться. Кроме того, из-за его диагноза переносится премьера спектакля “Бульба. Пир”, которая должна была пройти 18 сентября в московском театре на Малой Бронной. Также коронавирус был выявлен и у задействованных в спектакле актёров.

Вам может понравиться

Россиянам рассказали, как можно попасть на закрытые курорты Греции

Турагенты рассказали, как российским туристам можно попасть на отдых на популярные курорты… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.09.2020
  • читать 1 минуту

Онищенко рассказал о болезни, которая опаснее коронавируса

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, рассказал о болезни опаснее коронавируса.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.09.2020
  • читать 1 минуту

Туроператоры рассказали о наиболее популярном у россиян направлении этой зимой

Эксперты Ассоциации туроператоров России предполагают, что самым популярным направлением для отдыха этой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 17 сентября – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 17 сентября – ясно, до 25 °C |