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Российские путешественники, посетившие Абхазию, рассказали о существующих в стране схемах обмана со стороны гидов.

В основном, жалобы от туристов были на дополнительные поборы. Так, путешественник рассказал о ситуации, когда с туристов потребовали по 250 рублей за проход на смотровую площадку на озере Рица.

Другие рассказали о платных стоянках автобусах – они становятся платными после 10 минут, и, если туристы хотят задержаться, следует доплатить. Заранее об этом не предупреждают. Кроме того, деньги вымогают и за водительские услуги – мол, водитель имеет право на управление автобусом лишь ограниченное время. После завершения же этого времени ему необходимо заплатить ГАИ, чтобы продлить это право.

Также путешественники рассказали о частых незапланированных остановках, на которых им предлагают купить какие-либо продукты, такие как мёд или алкоголь. Цены при этом сильно завышены.

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