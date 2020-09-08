Рамзан Кадыров, руководитель Чечни, разместил в Сети фотоснимки и ролики со свадьбы своего племянника. На них можно увидеть чествование молодоженов.

Согласно словам главы чеченской республики, в их семье случилось радостное событие, не оставившее равнодушным ни одного ее члена. Речь идет о свадьбе Абубакара Кадырова, бойца спортклуба «Ахмат». Руководитель региона также разместил видеоролик, на котором можно увидеть, как невеста сначала встретила гостей, а потом вся процессия направилась к месту торжества.

Для женщин при этом подготовили роскошные кареты, а мужчины сидели верхом на лошадях. Кадыров подарил своему племяннику бурку и папаху. Над местом свадьбы также пролетел вертолет, который сбросил с воздуха лепестки роз.