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Рамзан Кадыров, руководитель Чечни, разместил в Сети фотоснимки и ролики со свадьбы своего племянника. На них можно увидеть чествование молодоженов.

Согласно словам главы чеченской республики, в их семье случилось радостное событие, не оставившее равнодушным ни одного ее члена. Речь идет о свадьбе Абубакара Кадырова, бойца спортклуба «Ахмат». Руководитель региона также разместил видеоролик, на котором можно увидеть, как невеста сначала встретила гостей, а потом вся процессия направилась к месту торжества.

Для женщин при этом подготовили роскошные кареты, а мужчины сидели верхом на лошадях. Кадыров подарил своему племяннику бурку и папаху. Над местом свадьбы также пролетел вертолет, который сбросил с воздуха лепестки роз.

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  • Анна
  • 06.09.2020
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