Самолеты Ту-160 с боевыми ракетами на борту облетели западные, северо-западные и юго-западные белорусские границы. Главной их задачей была отработка взаимодействия с авиацией соседнего государства. Вылеты осуществлялись в полном соответствии с программой учений «Славянское братство-2020».

Российское Минобороны сообщило, что помимо ракетоносцев, на территорию Беларуси прибыл железнодорожный состав с десантниками из Тулы, а также десантно-штурмовое подразделение, дислоцирующееся под Псковом.

Совместные учения белорусских и российских войск предполагают высадку с вертолетов, а также десантирование с самолетов Ил-76 и уничтожение войск условного противника. При этом место для высадки десанта сперва потребуется отбить у «врага», после чего последует полная блокировка ближайшего населенного пункта.