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В управлении СКР по Республике Хакасия сообщили о том, что сорокалетний житель Ширинского района обвиняется в сексуальных надругательствах над несовершеннолетней.

Согласно версии следствия, данное преступление было совершено 4 июля текущего года в вечерние часы. Шестнадцатилетняя девушка шла домой, когда к ней пристал мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Он смог убедить ее пройти в заброшенный огород, где применил силу и изнасиловал потерпевшую.

Затем мужчина заявил, что убьет пострадавшую, если она кому-либо расскажет о произошедшем. Однако девушка сразу же обратилась за помощью к правоохранителям. Преступника задержали и поместили под стражу. Дело направлено в суд.

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