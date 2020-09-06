Иван Ургант, известный российский ведущий, показал забавное видео, в котором он якобы находится в одной машине с лидером РФ Владимиром Путиным.

Ролик был снят на основе новостного сюжета, в котором показали поездку президента России за рулем автомобиля Aurus в рамках открытия новой дороги на Крымском полуострове. С помощью монтажа Урганта посадили на переднее пассажирское кресло, а его реплики подогнали под слова Путина.

К примеру, когда глава государства указал на необходимость застегнуть ремень безопасности, чтобы его не оштрафовали, ведущий отметил, что долго гадал над тем, кто из них первым пошутит об этом. В конце видео Ургант заявил, что спрыгнет на ходу возле телевизионного центра.