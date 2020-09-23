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Владимир Путин, который выступил перед сенаторами, дал правительству поручение пересмотреть размеры выплат на детей из семей с низкими доходами в сторону увеличения. Он заявил, что уже со следующего года на ребенка, возраст которого составляет 3-7 лет государство должно платить больше.

Путин обратился к правительству и дал ему поручение увеличить выплаты в процессе разработки государственного бюджета на 2021 год. По словам главы государства, во многих регионах все еще есть семьи, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума. Во для них пособия должны быть увеличены. Однако повышать размеры выплат следует по понятным, четким и справедливым критериям, которые должны быть разработаны правительством РФ.

Выплаты на детей, достигших возраста 3-7 лет, осуществляются с начала лета. Их размер зависит от установленного в конкретной области или крае прожиточного минимума и составляет 50 процентов от него. В среднем по России сумма данного пособия достигает 5 000 рублей.

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