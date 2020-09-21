В конце 2000-х годов силами сотрудников ЦРУ и специалистов Гарвардского университета был проведён эксперимент “Зеркало”.

Эксперимент, как отмечается, был организован для того, что понять, от чего именно зависит психологическая успешность команд. Затем бы устроен ещё один тест для выявления важности взаимопонимания в команде.

В первом эксперименте добровольцам нужно было разыграть чрезвычайно происшествие – теракт. Другим добровольцам, играющим роль офицеров разведки, нужно было “теракт” предотвратить. В итоге вышло так, что “офицеры” не сумели справиться со своей задачей, так как у них не было согласованности в действиях из-за того, что они плохо знали друг друга.

Во время нового эксперимента было подтверждено, что на успешность команды существенное влияние оказывает то, насколько хорошо участники коллектива знают друг и друга и как быстро способны определить психологические состояние другого члена команды.