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В ближайшую среду в театральном институте им. Щукина будет проведена церемония прощания с Михаилом Борисовым – известным телеведущим, который долгие годы вел «Русское лото», а также хорошим артистом.

С 11 до 13 часов 23 сентября будет организована панихида, чтобы многочисленные поклонники ведущего смогли попрощаться с ним. Затем Борисова похоронят на Востряковском кладбище.

О смерти известного ведущего и актера стало известно в субботу. Причинами его смерти называют коронавирус на фоне сахарного диабета, от которого страдал артист. Его знакомые рассказывают, что в последние дни у Михаила Борисовича подскочило давление и развилась сильная аритмия, однако он не хотел оставлять работу. Прямо со съемок его увезли в больницу, однако помочь уже не смогли.

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