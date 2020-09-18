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В городе Красноярск была найдена блондинка, управлявшая автомобилем BMW и исчезнувшая пару дней назад. Ее нашли живой и здоровой.

Согласно словам волонтеров, жительница Красноярска в среду, 16 сентября, села за руль своей машины, выехала из микрорайона Солнечный и направилась на улицу Водопьянова. Затем она перестала выходить на связь с близкими и родными людьми. Через несколько часов они забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам и полицейским.

В социальных сетях знакомые девушки начали просить местных жителей помочь им в поисках. Спустя несколько часов появились сообщения о том, что девушка была найдена живой и невредимой. Затем эти сведения подтвердили члены местного поискового сообщества.

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